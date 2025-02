Wenig Bewegung beim ARD-Deutschlandtrend • Gut eine Woche vor der Bundestagswahl gibt es wenig Bewegung bei den Umfragewerten im ARD-Deutschlandtrend. Würde schon an diesem Sonntag gewählt, dann könnte die Union damit rechnen, mit 32 Prozent (+1) stärkste Kraft zu werden, die AfD könnte unverändert mit 21 Prozent die zweitmeisten Stimmen auf sich vereinen, während SPD und Grüne gleichauf mit je 14 Prozent liegen würden. Die FDP würde mit weiter 4 Prozent an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Die Linke würde mit 6 Prozent einziehen, und das Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ) würde mit 4,5 Prozent knapp den Einzug in den Bundestag verpassen. Diese Zahlen bilden die aktuelle politische Stimmung ab und sind keine Vorhersage der Wahl.

Weitere Streiks im Öffentlichen Dienst • Auch heute ruft die Gewerkschaft Verdi in einigen Städten in NRW zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst auf. Betroffen sind, wie schon in den vergangenen Tagen, der Nahverkehr, Kitas und die öffentliche Verwaltung. In Bonn fallen einige Busse und Bahnen der Stadtwerke aus. In Solingen streiken Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des städtischen Klinikums. Im Hochsauerlandkreis legt die Kreisverwaltung die Arbeit nieder. In Mettmann und teilweise in Düsseldorf soll die Rheinbahn bestreikt werden. In Velbert kommt es zum Warnstreik bei Abfallentsorgung und Straßenreinigung.

Verpackungssteuer kommt in Köln und Bonn • In Köln soll es bald eine neue Steuer auf Einweg-Verpackungen geben. Das hat der Stadtrat gestern mehrheitlich auf Antrag von CDU und Grünen beschlossen. Dadurch soll unter anderem die Vermüllung der Stadt gebremst werden. Nach Angaben der Abfallwirtschaftsbetriebe werden jeden Tag in Köln 180.000 Einwegbecher benutzt und weggeworfen. Am späten Abend stimmte auch der Stadtrat von Bonn für die Einführung einer Verpackungssteuer.

Dortmund verbietet Lachgas für Minderjährige • Der Stadtrat von Dortmund hat das Verkaufsverbot für Lachgas an Minderjährige am Abend einstimmig beschlossen. Lachgas wird oft als Partydroge benutzt. Es wird durch Luftballons eingeatmet und hat eine berauschende Wirkung. Ursprünglich war ein bundesweites Verbot geplant. Das scheiterte aber, weil die Ampel-Regierung platzte. Dortmund will jetzt Kontakt zu Nachbarstädten suchen, damit die den Verkauf an Minderjährige ebenfalls verbieten. Städte wie Bochum, Bielefeld oder Köln diskutieren über ein Verbot.

Neuer Blitzer an der A40 in Essen • An der A40 in Essen ist ab heute ein neuer besonderer Blitzer scharf geschaltet. An dieser Stelle gilt tagsüber Tempo 60. Die graue Säule steht in Fahrtrichtung Dortmund auf Höhe der Ausfahrt Essen-Zentrum. Seit anderthalb Jahren gilt kurz vor dem Ruhrschnellwegtunnel Tempo 60. Das Ziel: bessere Luft.

Heute ist Valentinstag • Für viele Pärchen ist heute Romantik angesagt. Doch am Valentinstag scheiden sich die Geister. Die einen feiern, die anderen ignorieren ihn. Und manch einer ist sich nicht ganz sicher, ob der Valentinstag nicht doch eine Erfindung der Blumenindustrie ist. Tatsächlich hat der Valentinstag aber schon einen jahrhundertelangen Wandel an Bedeutungen hinter sich. Er lässt sich als Gedenktag bis in die Antike zurückverfolgen.

20 Jahre Youtube • 20 Jahre ist es inzwischen her, dass das Videoportal Youtube gegründet wurde. Am 14. Februar 2005 registrierten die Gründer Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim die Webadresse für Youtube. Die Idee dafür kam angeblich beim Abendessen auf. Auf einer Dinnerparty sollen sich Arbeitskollegen beim Bezahldienst Paypal die Plattform ausgedacht haben, auf die jedermann Videos hochladen kann.

