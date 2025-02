Die Modernisierung der Bundeswehr geht über die Beschaffung neuer Waffensysteme hinaus. Ob Drohnen, Künstliche Intelligenz oder Cyberabwehr - die Anforderungen an die technische Ausstattung der Bundeswehr haben sich in den vergangenen Jahren verändert, spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Alexandra Paulus

Die deutschen Streitkräfte müssen auch im digitalen Raum leistungsfähiger werden, sagt Alexandra Paulus, Koordinierende Leiterin des Forschungsclusters Cybersicherheit und Digitalpolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. " Entscheidend ist, dass die Bundeswehr nicht so sehr darüber nachdenkt, welches Gerät zusätzlich beschafft werden sollte, sondern wie sie ihre Geräte miteinander besser vernetzt ", so Paulus. In Bundeswehr-Kreisen werde das unter dem Stichwort ‘Software-defined Defence’ diskutiert, sei aber vom Status quo der Rüstung noch sehr weit entfernt.

Der Fokus liegt also auf Software- statt Hardware-Systemen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der verschiedenen Systeme innerhalb der Bundeswehr zu verbessern. " Die Idee von 'Software-defined Defense' ist, dass über eine zentrale Software-Plattform alles militärische Gerät miteinander vernetzt wird. Das soll dann unter anderem ermöglichen, dass Informationen schnell ausgetauscht werden können oder dass neue Funktionalitäten per Software-Updates schnell entwickelt und aufgespielt werden können ", erklärt Alexandra Paulus.

Eine besondere Rolle spielt dabei Künstliche Intelligenz, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, beispielsweise bei der Verarbeitung von großen Datenmengen. Auch das Bundesministerium der Verteidigung sieht in den genannten Software-Technologien die Zukunft: Solche softwarebasierten Systeme könnten flexibler auf technische und taktische Anforderungen reagieren und sich besser an veränderte Bedrohungslagen anpassen.

Dass die Bundeswehr ein Personalproblem hat, ist keine Neuheit. Ob an Bahnhöfen, an Bushaltestellen oder am Flughafen - überall prangen riesige Werbeplakate für eine Karriere bei der Bundeswehr. Trotzdem ist die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in den letzten Jahren gesunken. Im Jahr 2024 lag sie bei 181.570 - 2010 noch bei 245.823.