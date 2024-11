Trump holt Wrestling-Managerin ins Team • Der künftige US-Präsident Trump hat sich eine Frau in sein Team geholt, die bisher vor allem durch Wrestling bekannt war. Linda McMahon war Managerin der WWE - dem weltgrößten Veranstalter für Show-Schlägereien. In der neuen Regierung soll McMahon Bildungsministerin werden. Trump hatte im Wahlkampf zeitweise gesagt, dass er das Bildungsministerium abschaffen will. Die 76-jährige McMahon ist aktuell Co-Chefin des Teams, das Trumps Amtsübernahme am 20. Januar vorbereitet.

Tausende Menschen bei Ukraine-Solidaritätsdemo • Am Abend sind mehrere tausend Menschen durch Köln gezogen - anlässlich 1.000 Tage Krieg gegen die Ukraine. Nach einer Kundgebung am Rhein zogen die Menschen durch die Kölner Innenstadt. Ein an der Front beschossener Rettungswagen fuhr an der Spitze des Zuges.

Mehr Beschwerden über die Post • Die Post steht wegen Weihnachten vor arbeitsreichen Wochen. Nicht immer aber läuft dabei alles aber rund: Bei der Bundesnetzagentur wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 31.700 Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über Brief- und Paket-Unternehmen verzeichnet. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 26.000 Beschwerden gewesen. 90 Prozent der Beschwerden richten sich gegen DHL - die meisten gegen den Unternehmensbereich Deutsche Post.