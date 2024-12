WEITERE NACHRICHTEN

Warnstreiks in allen VW-Werken • Im Tarifkonflikt bei Europas größtem Autobauer gibt es heute in fast allen deutschen VW-Werken Warnstreiks. Die IG Metall hatte dazu aufgerufen und drohte damit, wenn nötig den " härtesten Tarifkampf " zu führen, " den Volkswagen je gesehen hat ". VW hat nach eigenen Angaben Vorkehrungen getroffen, um die Auswirkungen gering zu halten. In dem Konflikt geht es um die künftige Bezahlung der ungefähr 120.000 VW-Mitarbeiter.

Wieder Proteste in Georgien • Bei Protesten in Georgien hat es in der Nacht schwere Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Georgische Medien berichten, dass die Polizei Wasserwerfer und Tränengas einsetzte. Unter anderem in der Hauptstadt Tiflis demonstrierten Tausende gegen die Pläne der Regierung, EU-Beitrittsgespräche bis 2028 auszusetzen. Proteste gab es damit in der dritten Nacht in Folge.

Rahmedetalbrücke seit drei Jahren gesperrt • Seit drei Jahren haben die Menschen in Lüdenscheid und Umgebung mit großen Verkehrsproblemen zu kämpfen. Anfang Dezember 2021 wurden an der Talbrücke Rahmede so große Schäden festgestellt, dass die Brücke sofort gesperrt wurde. Die A45 ist seitdem an dieser Stelle voll gesperrt. Später wurde die marode Brücke gesprengt, seit Oktober 2023 läuft der Neubau. Mitte 2026 soll die neue Brücke zumindest teilweise befahrbar sein.