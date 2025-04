OpenAI entwickelt neues Soziales Netzwerk • In den USA wird offenbar an einem neuen sozialen Netzwerk gearbeitet. Medienberichten zufolge plant das Softwareunternehmen OpenAI, das auch die KI -Software ChatGPT entwickelt hat, dem Twitter-Nachfolger "X" Konkurrenz zu machen. Laut einem US -Technikportal ist das Projekt noch in einer frühen Phase, es gebe aber schon eine interne Testversion.

US-Ex-Präsident Joe Biden

Biden warnt vor Trump • Der amerikanische Ex-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten größeren Rede seit der Amtseinführung von Trump vor einer tiefen Spaltung des Landes gewarnt. Es seien " noch keine hundert Tage " vergangen, und schon habe die neue US -Regierung " so viel Schaden und so viel Zerstörung angerichtet ". Er prangerte insbesondere die massiven Kürzungen der Trump-Regierung bei der Rentenbehörde Social Security an. " Sie greifen die Sozialversicherung mit der Axt an und entlassen 7.000 Beamte, darunter auch die erfahrensten ", kritisierte Biden. Dabei müsse die soziale Sicherheit " zum Wohle der gesamten Nation " geschützt werden.

Keine Müllabfuhr im Münsterland und Siegerland • Im Münsterland kommt es heute wohl erneut zu Problemen beim Abholen von Müll. Die Gewerkschaft Verdi will den Warnstreik beim Entsorger Remondis ausweiten, um den Druck vor der heute beginnenden fünften Verhandlungsrunde der Tarifgespräche zu erhöhen. Remondis erklärte, man könne nicht garantieren, dass der Müll vor Ostern noch abgeholt wird. Auch in Südwestfalen und im Kreis Olpe wird bei Remondis gestreikt.

BVB ist raus aus der Champions League • Borussia Dortmund hat das Fußball-Wunder in der Champions League gegen den FC Barcelona nicht geschafft und das Halbfinale verpasst. Sechs Tage nach der 0:4-Niederlage in Barcelona zeigte der BVB allerdings eine wesentlich bessere Leistung und konnte mit dem 3:1-Sieg die Erfolgsserie der zuvor 24 Pflichtspiele unbesiegten Katalanen beenden. Das reichte für die Dortmunder allerdings nicht zum Weiterkommen.

DAS WETTER IN NRW

Aprilwetter mit Schauern, Gewittern und kühleren Temperaturen