Staatstrauer in Spanien nach Unwetterkatastrophe • Heftige Überschwemmungen haben in Spanien nach Behördenangaben viele Menschen das Leben gekostet. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf mindestens 95 gestiegen. Die meisten Tote gab es dabei in der Region Valencia im Osten des Landes, wie der Notdienst der Region auf X mitteilte. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter ansteigen wird. Nach zahlreichen Vermissten wird intensiv gesucht. Spaniens Regierung kündigte eine dreitägige Staatstrauer an, die heute beginnt.

Reform in den NRW-Krankenhäusern kommt später • Eigentlich soll es ab Januar große Änderungen in den Krankenhäusern in NRW geben. Doch die Umsetzung muss verschoben werden. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) sagte dem WDR , dass der Krankenhausplan NRW erst von April an umgesetzt wird. Das könnte bei den Kliniken allerdings für Unmut sorgen. Denn ihnen wurde mitgeteilt, dass sie bestimmte Operationen oder Behandlungen nur noch bis Ende des Jahres anbieten dürfen.

Tragisches Unglück am Kölner Hauptbahnhof • Ein tödlicher Unfall am Kölner Hauptbahnhof hat gestern Abend für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Eine Person wurde aus bisher ungeklärten Gründen von einem Zug überrollt und tödlich verletzt. Die Polizei teilte mit, dass der Mann zuvor unabsichtlich angerempelt wurde, ins Gleis stürzte und dann von einem einfahrenden Zug erfasst wurde. Fast zeitgleich kollabierte vor dem Kölner Hauptbahnhof ein Mann und starb ebenfalls. Beide Fälle sind unabhängig voneinander passiert.

Sprengstoff-Fund in Berlin • Ein Mann mit Sprengstoff hat in Berlin-Neukölln gestern Nachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Laut Bundespolizei wollten Beamte ihn an einem S-Bahnhof kontrollieren. Er sei jedoch geflüchtet und habe eine Tasche zurückgelassen. Darin sei Sprengstoff gewesen. Am Abend wurde der Fund von Experten gesprengt. Die Hintergründe sind nach Angaben der Polizei noch völlig unklar. Bislang gebe es keine gesicherten Anhaltspunkte dafür, dass möglicherweise ein geplanter Terroranschlag vereitelt worden sei. Die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft.

Musk muss vor Gericht • Tesla-Gründer und Trump-Unterstützer Elon Musk muss sich vor einem Gericht in Philadelphia wegen der täglichen Verlosung von einer Million Dollar an registrierte Wähler verantworten. Ein Richter ordnete für heute eine Anhörung an. Die Staatsanwaltschaft wirft Musk vor, eine " illegale Lotterie " zu betreiben. Der Tesla-Gründer hat versprochen, täglich eine Million Dollar unter registrierten Wählern zu verlosen, die seine Petition für Meinungsfreiheit und Waffenrechte unterzeichnen.

Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie • Parallel zur Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie ruft heute die IG Metall die Beschäftigten in 69 Betrieben der Branche zu Warnstreiks auf. Am Mittag gehen dann in Neuss die Tarifverhandlungen in die dritte Runde. Der Metallarbeitgeberverband bietet ein Einkommensplus von 3,6 Prozent in zwei Stufen, mit einer Laufzeit von über zwei Jahren. Sieben Prozent mehr Lohn für zwölf Monate fordert die Gewerkschaft.

Prozess um Mord an Obdachlosen startet • Für den Mord an einem Obdachlosen müssen sich ab heute drei Jugendliche vor dem Landgericht Kleve verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Angeklagten vor, vergangenen Februar in Moers zwei Obdachlose mit Pfefferspray, Schlägen sowie Tritten gegen den Kopf attackiert zu haben. Der dritte Angeklagte soll dies gefilmt haben, damit sich das Trio später damit brüsten kann. Eines der Opfer starb aufgrund seiner Verletzungen einige Tage nach der Tat.

Der Oktober geht grau zu Ende • Wenn überhaupt, dann scheint heute die Sonne im Westen nur ab und zu. Der Tag beginnt meistens stark bewölkt und regional neblig-trüb, lokal kann es auch Nieselregen geben. Im Tagesverlauf lichtet sich der Nebel, die Wolken lockern gebietsweise auf. Es kann aber auch den ganzen Tag lang grau bleiben. Die Höchstwerte reichen von 13 bis 16 Grad, bei länger trübem Himmel und im Rothaargebirge werden allenfalls 10 bis 12 Grad erreicht.