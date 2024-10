Hier findet am Wochenende der traditionelle Simon-Juda-Markt statt. Das ist nicht nur eine große Kirmes - am Samstag und Sonntag können sich Besucher dort auch gegen Grippe impfen lassen. Nach 2022 und 2023 hat der Kreis Euskirchen bereits zum dritten Mal diese Möglichkeit geschaffen.

Ein Hinweisschild zur Impf-Aktion auf der Euskirchener Kirmes

Das kostenlose Angebot des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung zur Grippeimpfung gibt es am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Geimpft wird ohne Termin in den Räumlichkeiten eines Geschäfts.

Impfausweis und Krankenversicherungskarte

Mitbringen muss man seinen Impfausweis und die Krankenversicherungskarte - und vielleicht etwas Zeit. Denn in den vergangenen Jahren haben viele das Angebot der Euskirchener Kreisverwaltung angenommen.

Wer den Termin verpasst, hat weitere Gelegenheiten: In Nordrhein-Westfalen wird nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in zahlreichen Apotheken geimpft. Neben Grippe unter anderem auch gegen Corona.