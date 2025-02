In diesem Jahr sind Kinder besonders stark von der Grippewelle betroffen. Anfang Februar seien rund fünf Mal so viele Kinder mit einer Grippe in große Kinderkliniken gekommen wie noch Anfang Januar, heißt es von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Der Schwerpunkt liege bei Kindern in den ersten fünf bis acht Lebensjahren.

Grippeschutzimpfung schon für Jüngere?

Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte hält Grippeschutzimpfungen auch schon im Kindesalter für sinnvoll. Ähnlich äußert sich der Apothekerverband. Die Ständige Impfkommission hingegen empfiehlt die Impfungen erst bei Personen ab 60 Jahren. In bestimmten Fällen gilt die Empfehlung auch für Jüngere, beispielsweise für chronisch Kranke oder für medizinisches Personal.

Impfungen bei Hausarzt oder in Apotheke möglich

Nichtdestotrotz können sich auch andere Menschen impfen lassen, betont das Robert Koch-Institut auf seiner Homepage: "Dass die Ständige Impfkommission die Influenza-Impfung nur für bestimmte Personengruppen empfiehlt, bedeutet jedoch nicht, dass die STIKO von einer Influenzaimpfung anderer Personen abrät". Wer sich impfen lassen will, kann das in einer Hausarztpraxis oder in manchen Apotheken tun.

"Teilweise gibt es bei den Hausärzten auch spezielle Impfsprechstunden", sagt Monika Baaken, Pressesprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein. Sie rät dazu, bei der Hausarztpraxis anzurufen und wegen eines kurzfristigen Termins nachzufragen. Ein Überblick über Apotheken, die Impfungen anbieten, gibt es hier: