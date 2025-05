Es ist kurz nach sechs Uhr am Morgen. Vor Tor 24 des Kölner Ford-Werks haben sich rund 30 Menschen versammelt. Unter ihnen auch Dirk Vaas. Er sitzt an einem Klapptisch vor dem Werkstor, wärmt seine Hände an einem Kaffeebecher.

" Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitze "

Normalerweise wäre jetzt sein Arbeitsbeginn in der Frühschicht. An diesem Mittwoch nicht. An diesem Mittwoch bleiben die Bänder für die Autoproduktion stehen – und Dirk Vaas draußen. " Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitze und um die Existenz bangen muss ", sagt er.

Vaas arbeitet seit 1991 bei Ford in Köln-Niehl, in der Qualitätssicherung in der Schmiede. Acht Stunden, fünf Tage die Woche. An diesem Tag aber ist alles anders. Es ist Streik, zum ersten Mal in seinem Leben.

Ford will in Köln 2.900 Stellen abbauen

Dirk Vaas ist seit über 30 Jahren bei Ford angestellt

" Früher habe ich zu meinen Eltern gesagt: ‚Wenn ich einmal bei Ford bin, dann wird mir bis zur Rente nie wieder was passieren. Denn wenn es Ford schlecht geht, wird es ganz Deutschland schlecht gehen' ", erzählt Vaas. " Dass Ford einmal so gegen die Mitarbeiter agiert, hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können ", führt er aus und denkt dabei vor allem an den geplanten Stellenabbau.

Weniger Arbeit für Beschäftigte

Seit Ford im November 2024 verkündete, in Köln bis zum Jahr 2027 rund 2. 900 Stellen abbauen zu wollen, ist für ihn nichts mehr wie vorher. Und auch für viele andere nicht, meint Vaas.

Am Standort Köln werden zwei Elektromodelle produziert, die sich schlecht verkaufen. Hinter den Kulissen heißt das: weniger Arbeit für Mitarbeiter wie Dirk Vaas.