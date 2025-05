Festnahme wegen russischer Spionage - Anschlagspläne vereitelt

Die Bundesanwaltschaft hat drei Ukrainer festnehmen lassen, die mutmaßlich in russischem Auftrag Anschläge auf den Gütertransport in Deutschland begehen sollten. Die Männer wurden in Deutschland und in der Schweiz festgenommen, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Sie sollen vorgehabt haben, von Deutschland aus an Empfänger in der Ukraine Pakete mit Sprengvorrichtungen zu schicken, die sich beim Transport entzünden würden.

Festnahmen in Köln, Konstanz und der Schweiz

Einer der Verdächtigten, Vladyslav T., wurde laut Bundesanwaltschaft am vergangenen Freitag in Köln festgenommen, er sei noch am Abend dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden. Ein zweiter Verdächtiger, Daniil B., wurde den Angaben zufolge am Samstag in Konstanz festgenommen. Eine weitere Festnahme sei am Dienstag in der Schweiz, im Kanton Thurgau erfolgt. Yvhen B. hat, ebenso wie die beiden anderen Festgenommenen, die ukrainische Staatsbürgerschaft. Er befindet sich noch in der Schweiz.

NRW-Innenminister Reul: Testpakete brachte Ermittler auf die Spur

NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) äußerte sich in Düsseldorf zu den Vorgängen. Er bestätigte, dass von Deutschland aus Pakete in die Ukraine geschickt werden sollten, mit dem Ziel, diese während des Transports zur Explosion zu bringen. Ob diese Sprengung auf deutschem oder ukrainischem Gebiet geplant war, konnte Reul nicht sagen. Es habe bereits zwei Testpakete mit GPS -Trackern gegeben.

Über diese Test-Sendung seien Polizei und Verfassungsschutz in NRW auf die mutmaßlichen Täter aufmerksam geworden. Wegen der besonderen Bedeutung sei das Verfahren an die Bundesanwaltschaft übergeben worden.

Reul: "Neue Qualität hybrider Bedrohung"

Der Landesinnenminister spricht von einer " neuen Qualität hybrider Bedrohung " in NRW und Deutschland. " Das ist eine riesenhafte neue Baustelle, die wir da haben. " Die russischen Geheimdienste würden risikobereiter vorgehen und sogenannte " Low-Level-Agenten für kleines Geld " anwerben. Deren Tätigkeit richte sich dann gegen staatliche Institutionen, Privatunternehmen und einzelne Personen.

Veröffentlichungen aus dem Kreml zeigten, dass Deutschland dabei besonders im Fokus stehe. Weitere Details wollte Herbert Reul mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen. "Ich bin mir auch nicht sicher, ob das schon alles ist" , sagte er und betonte, die Gefahr sei sehr ernst gewesen.

Die konkreten Vorwürfe gegen die Festgenommenen

Laut Bundesanwaltschaft besteht gegen die Beschuldigten der dringende Verdacht der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken. In diesem Zusammenhang werde ihnen auch vorgeworfen, sich zur Begehung einer schweren Brandstiftung sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion bereit erklärt zu haben. Die genauen Paragrafen des Strafgesetzbuches lassen sich der Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft entnehmen.