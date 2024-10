"Gut" gegen "Böse": Wie Greta Thunberg gegen Israel kämpft

Thunberg, die für viele junge Menschen mit ihrem vehementen Klima-Protest zum Idol geworden ist, zieht eben immer noch Aufmerksamkeit auf sich. Und genau das sei nun problematisch, findet Nikolas Lelle, Antisemitismus-Experte bei der Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich für die Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft einsetzt.

Nikolas Lelle, Antisemitismus-Experte bei der Amadeu-Antonio-Stiftung

" Wenn berühmte Leute, die wir respektieren, sich für etwas engagieren, dann macht das was mit uns ", sagt Lelle. Thunberg habe immer noch eine Strahlkraft, ziehe Menschen an und sorge dafür, dass diese dann israelkritische Positionen teilen, die teils antisemitisch seien.

Thunberg wirft Israel Völkermord vor

Da ist zum Beispiel Thunbergs wiederholter Vorwurf, Israel verübe einen Genozid, also einen Völkermord, an den Palästinensern. Das sagte sie zum Beispiel am Montag in Berlin bei einer propalästinensischen Demo, bei der es zu Ausschreitungen kam.