Gibt es gratis Kondome bald auch in Deutschland?

Was genau wurde in Frankreich beschlossen?

In Frankreich sollen ab dem 1. Januar alle Menschen zwischen 18 und 25 Jahren gratis Kondome bekommen. Erhältlich werden sie in allen Apotheken sein. Macron selbst nannte es eine "Verhütungsrevolution" . Dabei geht es ihm aber nicht nur um sexuelle Selbstbestimmung, sondern auch um den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Anti-Baby-Pille ist für junge Leute in Frankreich schon seit knapp einem Jahr kostenlos.

Warum erst für 18-Jährige?

Menschen unter 18 Jahren haben schon länger die Möglichkeit Kondome gratis an ihren Schulen zu bekommen. Zumindest theoretisch – denn wer Kondome will, muss bei der Schul-Krankenschwester oder dem Schul-Kankenpfleger vorstellig werden und gezielt danach fragen. Die Kondome liegen nicht offen, für jeden greifbar aus.

Gibt es Pläne für kostenlose Kondome auch in Deutschland?

Ein so umfangreiches Programm wie in Frankreich ist hier in Deutschland nicht geplant. Aber im Koaltionsvertrag der Ampelregierung steht, sie wolle ermöglichen, dass Krankenkassen Verhütungsmittel freiwillig erstatten können. Übernommen wird bisher wird von Krankenkassen nur die Anti-Baby-Pille und die Notfallverhütung danach für Versicherte bis zum 22. Lebensjahr. Mit der neuen Regelung könnten alle Verhütungsmittel, also auch Kondome von der Krankenkasse finanziert werden. Auch wenn die Kostenübernahme der Krankenkassen dann freiwillig wäre: Für Geringverdiener sollen die Kosten aber auf jeden Fall übernommen werden.

Helfen Kondome gegen sexuell übertragbare Krankheiten?