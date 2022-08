Michail Gorbatschow - für die einen Reformer, für die anderen Zauderer

Was ihm im Westen Respekt und Anerkennung bringt, stößt in Gorbatschows Heimat eher auf Ablehnung. Der im Ausland als mutiger Reformer geachtete Kreml-Chef, gilt bei nicht wenigen in seiner Heimat als Totengräber der Sowjetunion. Die Unzufriedenheit mit ihm mündete in einem Putschversuch im August 1991. Am 25. Dezember trat er als Präsident der Sowjetunion zurück. Sein Nachfolger wurde Boris Jelzin.