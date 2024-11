Google Maps wird schlauer durch KI

Google Maps, der Online-Kartendienst von Google mit mehr als zwei Milliarden aktiven Nutzern jeden Monat, bekommt erkennbar Verstärkung durch künstliche Intelligenz (KI). Der Konzern hat angekündigt, dass der hauseigene KI-Chatbot "Gemini" (vergleichbar mit ChatGPT) in Google Maps und Google Earth einzieht.

Ziel ist es, mit Hilfe von KI bessere Routen zu planen und vor Ort leichter passende Locations, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zu finden. Die Verbesserungen richten sich an Autofahrer und Fußgänger gleichermaßen.

Erweiterte Routenplanung

Maps zeigt die richtige Fahrspur, empfiehlt naheliegende Parkpklätze und zeigt den Weg

Speziell für Autofahrer bietet Google Maps künftig erweiterte Routenoptionen, die sinnvolle Zwischenstopps vorschlagen, Fahrspuren, Zebrastreifen und wichtige Verkehrsschilder auf der Karte anzeigen und während der Fahrt Hinweise zur besten Spurwahl geben ( "Am besten ganz linke Spur benutzen!" ).

Nach Beendigung einer Fahrt präsentiert das überarbeitete und nun KI-gestützte Google Maps freie Parkmöglichkeiten in der Nähe an, aber auch gesuchte Gebäude und deren Eingang. Nach dem Parkvorgang sollen User eine Fußwegbeschreibung vom Auto zum Gebäudeeingang erhalten – auf Wunsch sogar über den visuellen Kartendienst "Street View" oder AR -Fußwegnavigation.

Individualisierte Empfehlungen

Auch für Fußgänger und generell zur Orientierung sind KI-Funktionen geplant, die helfen sollen. Viele nutzen Google Maps, um sich am aktuellen Aufenthaltsort zu orientieren: Wo gibt es was zu essen, wo befinden sich Apotheken, Sportvereine oder öffentliche Einrichtungen – und welche sind gut bewertet?

Google Maps bietet künftig KI-gesteuerte Assistenten: Anstatt selbst mehrere Suchanfragen durchzuführen und etliche Bewertungen durchzulesen, die Öffnungszeiten zu checken und sich dann schließlich zu entscheiden, verspricht die neue Version von Google Maps eine deutliche Vereinfachung.

KI beantwortet Klartext-Anfragen

Google Maps führt KI-Funktionen ein

Es reicht eine Anfrage in Klartext: "Ich möchte heute Nachmittag mit meiner Familie etwas unternehmen, wir sind in der Nähe des Hauptbahnhofs." Die KI analysiert nun nicht nur die Anfrage und sucht nach familientauglichen Angeboten, sondern bezieht auch Wetter, Tageszeit und bekannte aktuelle Veranstaltungen mit ein. Es soll vegane Kost sein? Einfach sagen!

Um herauszufinden, was Menschen an einem Ort gefällt, können User einfach eine Zusammenfassung der Bewertungen lesen – erstellt mit der KI. Praktisch, wenn keine Zeit ist, alle Bewertungen auf Google Maps durchzulesen. Google will den Kartendienst dadurch zu einem KI-gestützten Dienst machen, der Fragen beantwortet.

Zunächst nur in den USA

In den USA starten die ersten KI-Funktionen bereits im November. Dafür reicht ein Update der unter iOS oder Android verwendeten Google-Maps-App. Deutsche Nutzer müssen sich allerdings gedulden.

Der Grund liegt nicht allein in der notwendigen Lokalisierung, als Anpassung an andere Sprachen. Apple, Google und Meta sind zuletzt auch wegen der strengen EU-Richtlinien zurückhaltend mit der Einführung von KI-Funktionen in Kernprodukten.

Warnungen vor Wetterereignissen

Weltweit verfügbar hingegen sind künftig Wetterwarnungen entlang der gewählten Route. Wer mit Google Maps eine Route plant, erfährt rechtzeitig, ob einen auf der Strecke Nebel oder Glatteis erwarten.

Überflutete Straßen oder Sichtbeeinträchtigungen sind direkt auf der Karte ersichtlich, und mit wenigen Klicks lassen sich potenzielle Verkehrsbehinderungen entlang der geplanten Strecke melden. Bei Bedarf kann die KI die Route anpassen, etwa wenn bestimmte Ereignisse umfahren werden sollen.

Realitätsnahe Erlebnisse dank " Immersive View "

Google Maps führt KI-Funktionen ein - inklusive "Immersive View" mit realen 3D-Ansichten in einigen Städten

Ausgebaut wird aber auch die Funktion "Immersive View": Straßen, Plätze und Gebäude erscheinen in ausgewählten Metropolen fotorealistisch in 3D. Das erleichtert insbesondere die Navigation in einer fremden Stadt. Die App zeigt, welche Richtung einzuschlagen ist oder in welche Gebäude man gehen soll.

Diese Funktion wird auf weitere Städte ausgeweitet, unter anderem auch auf Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Köln, München, Hamburg und Berlin. Hier können Nutzer künftig Verkehrssituationen und Wetterbedingungen in Echtzeit sehen.

Virtuell durch Köln "fliegen"

In Köln können Nutzer die neue "Immersive View" bereits testen: Die fotorealistische 3D-Ansicht kombiniert Luftbilder mit Street-View-Aufnahmen. Man kann virtuell durch die Straßen fliegen und sich einen Eindruck verschaffen, wie der Ort zu verschiedenen Tageszeiten aussieht. Auch Universitätsgelände werden abgebildet, um beispielsweise virtuelle Campustouren zu ermöglichen.

Da Google die neu eingerichteten KI-Schnittstellen auch für Drittanbieter öffnet, können künftig auch andere Apps die intelligenten Kartenfunktionen nutzen. Ein Immobilienportal könnte zum Beispiel automatisch die perfekte Jogging-Route in der Nachbarschaft anzeigen, ein Restaurant-Guide die besten Plätze je nach Wetterlage empfehlen.

