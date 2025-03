Es bleibt ein zäher Kampf: Auch am heutigen Equal Pay Day 2025 klafft die Lücke zwischen Löhnen von Frauen und Männern in Deutschland. Im Schnitt sechs Prozent weniger erhalten Frauen als ihre männlichen Kollegen - wohlgemerkt im gleichen Job und mit der gleichen Qualifikation.

Der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap ist in Deutschland sogar noch viel größer und liegt - auch in NRW - bei 16 Prozent. Das sind umgerechnet 4,04 Euro pro Bruttostundenlohn und immerhin zwei Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Dabei sind einige Fakten nicht herausgerechnet, die aber eine große Rolle spielen: Dass Frauen häufiger in ohnehin schlecht bezahlten Branchen arbeiten - zum Beispiel in der Pflege. Oder dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten oder mehr Elternzeit wahrnehmen, um sich um ihre Kinder zu kümmern.

Der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap von sechs Prozent hat sich nicht verändert. Er beschreibt den Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern mit gleicher Qualifikation in vergleichbaren Jobs. Umgerechnet sind das derzeit 1,54 Euro Bruttoverdienst Unterschied je Arbeitsstunde.

Ein Drittel der Frauen sieht Diskriminierung als Grund

Laut einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sehen die meisten Männer die Hauptursache für den Pay Gap in der Tatsache, dass Frauen ihre Karriere zugunsten der Familie unterbrechen oder mehr in Teilzeit arbeiten als Männer. Immerhin 21 Prozent vermuten Diskriminierung am Arbeitsplatz und 16 Prozent ein schlechteres Verhandlungsgeschick der Frauen. Die befragten Frauen nannten dieselben Faktoren, auch in dieser Reihenfolge. Bei der Diskriminierung sehen allerdings 30 Prozent der Frauen das als eine Ursache.

In der Studie "The child penalty" kommen Forscher außerdem zu dem Schluss, dass Frauen in Deutschland nach der Geburt des ersten Kindes im Durchschnitt schlagartig sehr viel weniger Geld verdienen, als Männer.

Frauen über 50 besonders benachteiligt

Besonders schlecht sieht es immer noch für Frauen im Alter von 50 bis 59 Jahren aus. Sie verdienten im vergangenen Jahr in NRW - unbereinigt - im Schnitt mehr als ein Fünftel (22 Prozent) weniger als gleichaltrige Männer. Das zeigen Zahlen des Statistischen Landesamts. Der Lohnabstand zwischen allen abhängig beschäftigten Frauen und Männern war damit 2024 in dieser Altersgruppe am höchsten. Die geringste Lohn-Lücke besteht demnach bei Berufstätigen bis 30 Jahren.