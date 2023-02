WDR-Studie: So gendern die Deutschen

Derzeit gibt es eine Debatte darüber, Frauen und Männer gleichermaßen in unsere Sprache einzubeziehen - also Formulierungen zu benutzen, die alle Geschlechter sichtbar und hörbar machen. Wie wichtig ist Ihnen gendergerechte Sprache? Diese Frage beantwortet eine heute veröffentlichte, repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des WDR . " Für uns im WDR sind die Ergebnisse vor allem mit Blick auf unsere journalistische Arbeit interessant. Denn Sprache ist unser wichtigstes Handwerkszeug ", sagt WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn.

Mehr als 1.000 Menschen wurden im September 2022 befragt - und die Antworten mit einer Befragung im September 2020 verglichen. Hier kommen die Ergebnisse:

Mehrheit der Befragten ist Thema Gendern nicht so wichtig

Für fast zwei Drittel der Menschen spielt gendergerechte Sprache danach kaum oder gar keine Rolle, das sind etwas mehr als vor zwei Jahren. Dabei ist sie eher für Jüngere relevant, bei älteren Zielgruppen ist die Ablehnung größer.

Gefragt nach ihrer Haltung zum Thema gaben 41 Prozent der Befragten an, das ihnen das Thema gar nicht wichtig sei. (Zum Vergleich: 2020 waren es 30 Prozent) Sehr wichtig finden es nur 16 Prozent, (2020 waren es noch 19 Prozent).

Dabei gab es bei den Antworten der Befragten auch kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber: Jüngeren Menschen ist das Thema offenbar wichtiger als älteren. Zum Vergleich: 43 Prozent der jüngeren Umfrageteilnehmer (14-29) ist das Thema Gendern wichtig, 68 Prozent der Älteren (50-59) ist das Thema weniger bis gar nicht wichtig.





Gendern in den Medien

Im Vergleich zu 2020 polarisiert das Thema gendergerechte Sprache mehr. Auch in der Berichterstattung stößt genderneutrale Sprache auf weniger Zustimmung als zuvor: 41 statt 54 Prozent gaben an, diese in Zeitungen, Internet und Apps gut zu finden, mit Blick auf Radio, Fernsehen und Podcasts sind es 41 statt 52 Prozent.

Doppelnennung ist für die meisten in Ordnung

Einem großen Anteil - vor allem den Jüngeren - sind geschlechtsneutrale Formulierungen wichtig. Besonders akzeptiert ist die Doppelnennung von männlichen und weiblichen Formen, also zum Beispiel "Kolleginnen und Kollegen". Sie wird von mehr als der Hälfte genutzt. Auch in der Berichterstattung wird die Doppelnennung von mehr als zwei Dritteln der Befragten breit akzeptiert.