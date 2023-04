"Das ist politische Romantik" – Diskussion um Friedensappell von Peter Brandt

Ein Waffenstillstand in der Ukraine – die Reaktion aus der Ukraine auf diesen Appell ist deutlich: Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev sagte der dpa : " Dieser Friedensappell ist kein Aprilscherz. Das ist ein purer Zynismus gegenüber den zahlreichen Opfern der russischen Aggression. " Auch der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hält wenig von dem Appell, sagt er gegenüber dem WDR:

"Das ist politische Romantik." Herfried Münkler

Politikwissenschaftler