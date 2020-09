"Fridays for Future" mit Demos in 30 NRW-Städten

Es sind die größten "Fridays for Future"-Proteste seit Beginn der Corona-Pandemie. In 30 NRW -Städten sind Aktionen geplant. Die Aktivisten wollen den Klimaschutz in den Mittelpunkt der Kommunalwahl rücken.

Den ganzen Tag soll demonstriert werden. An verschieden Orten planen die Aktivisten von "Fridays For Future" Aktionen. So wird es beispielsweise in Düsseldorf nach der Demonstration ein Konzert geben. In Bielefeld startet ein Protestcamp vor dem Rathaus und in Köln wollen Studenten im Anschluss an die Demo mit dem Fahrrad nach Berlin fahren, um sich an der bundesweiten Aktion „ Ohne Kerosin nach Berlin “ zu beteiligen.

Beim Wahlkampf mitmischen