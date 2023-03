Gemeinsame Demos von Fridays for Future und Verdi

Eigentlich ist es wohl Zufall, dass der schon länger angekündigte FFF-Aktionstag mit den Gewerkschafts-Streiks auf einen Tag zusammen fällt. In einigen Städten haben sich die Organisatoren aber zusammengeschlossen. In Düsseldorf und Dortmund zum Beispiel will Verdi gemeinsam mit Fridays for Future Kundgebungen abhalten, ebenso wie in Berlin.

Gewerkschaft und Klima

Offenbar ließen sich Schnittmengen finden: Gemeinsam wolle man auf die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam machen, verkündete Verdi NRW. Von den Gewerkschaftern in Berlin hieß es, Verdi setzt sich im Rahmen des globalen Klimastreiks für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV, mehr Personal sowie den Ausbau der Strecknetze ein. " Damit emissionsarmer Verkehr endlich zuverlässig und bezahlbar wird, werden massive Investitionen in den ÖPNV benötigt."

" Während der ÖPNV unzuverlässig, teuer und schlecht ausgebaut ist, wird immer noch auf Autobahnen als Lösung gesetzt", kritisiert FFF. Statt neuer Autobahnen brauche es bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. " Dafür gehen wir bundesweit gemeinsam mit den ÖPNV-Beschäftigten auf die Straße."