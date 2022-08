Freundschaften sind gut für die Gesundheit

Neue Impulse sorgen für mehr Gehirnzellen

Neurowissenschaftlerin Yvonne Diewald

Dadurch kommen neue Impulse ins Gehirn. Je mehr Informationen dort landen, desto mehr Gehirnzellen bilden sich. Daneben werden Verbindungen zwischen den Gehirnzellen gebildet. " Bei Menschen, die keine sozialen Kontakte pflegen und dadurch keine Impulse bekommen, verkümmert das Gehirn ", erklärt Diewald. Es wird geforscht, inwieweit das in Verbindung mit Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz stehen könnte.

Jeder dritte Mensch entwickelt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Leben eine neurologische Krankheit. Diese Krankheiten seien die zweithäufigste Todesursache nach Herzerkrankungen, schreibt die WHO in einer jetzt veröffentlichten Broschüre. Dabei könnten die Menschen viel für ihre geistige Gesundheit tun.