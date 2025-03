Passagierinnen und Passagiere kletterten Medienberichten zufolge am Flughafen auf einen Flügel des Flugzeugs, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Maschine wurde am Donnerstag auf einem Inlandsflug zwischen Colorado Springs und Dallas nach Denver umgeleitet, nachdem die Crew Vibrationen in einem Motor festgestellt hatte. So zitieren mehrere US-Medien aus einer Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde FAA .

Zwölf Menschen leicht verletzt

Nach der Landung in Denver, bei der Fahrt zum Gate, sei ein Motor in Brand geraten. Alle Passagierinnen und Passagiere sind nach Angaben des Flughafens sicher aus dem Flugzeug evakuiert worden. Zwölf Menschen wurden demnach wegen leichter Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Zur Evakuierung aus der Maschine kamen auch Notrutschen zum Einsatz.