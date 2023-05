Unfall beim Grillen: Feuerwehr warnt vor flüssigem Grillanzünder

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Beteiligten den flüssigen Spiritus auf den bereits leicht brennenden Grill geschüttet. Dabei kam es am Pfingstsonntag am Grünen See in Ratingen zu einer Verpuffung.

Zwei Frauen, 37 und 18 Jahre alt, und ein achtjähriger Junge erlitten Verbrennungen und wurden in Spezialkliniken in der Umgebung gebracht. Das hat ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitgeteilt.

Feuerwehr rät zu festen Anzündern

Die Feuerwehr Ratingen warnt vor flüssigen Grillanzündern: "Nutzen Sie bitte immer feste Grillanzünder, da diese in der Handhabung deutlich sicherer und einfach sind" , heißt es in einer Mitteilung. Bei flüssigen Anzündern sei immer mit einer unkontrollierten Brandausbreitung zu rechnen.

Ähnlicher Unfall vor Kurzem in Sachsen-Anhalt

Erst vor zwei Wochen konnte bei einem ähnlichen Unfall in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt Schlimmeres verhindert werden: Bei einer Verpuffung hatte die Kleidung einer 19-Jährigen Feuer gefangen. Umstehende haben laut Polizei die Flammen erstickt. Ein Polizeisprecher sprach danach von einem offenbar "unsachgemäßen" Umgang mit Brennspiritus beim Grillen.