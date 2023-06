Freiwillige Feuerwehr in NRW: Wie gefährlich ist dieser Job?

Nach dem Brand in Sankt Augustin bei Bonn, bei dem zwei Feuerwehrleute ums Leben kamen - eine Frau und ein Mann - laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Das Feuer in dem Motorradladen war am Sonntagmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die beiden Verstorbenen waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin - Ehrenamtler, die unverzichtbar sind.

Wie viele Freiwillige Feuerwehrleute gibt es in NRW?