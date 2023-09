Politisches Signal vom Wohnungsgipfel erwartet

Pakleppa sagt, vom Wohnungsgipfel am 25. September müsse für Bauwillige und die Branche ein politisches Signal ausgehen. Energetisch ambitionierte Anforderungen und entsprechende Förderungen müssten in ein ausgewogenes Verhältnis kommen. Ansonsten platze einerseits für viele der Traum von Wohneigentum. Andererseits sei bei fehlenden Aufträgen das Baugewerbe kaum in der Lage, Personal zu halten. Mit der Konsequenz, dass bald Leute fehlen, " die die dringend benötigten Wohnungen bauen können ", erklärt Pakleppa.