Neuss: Elektroauto explodiert in Garage

Der Familienvater hatte vom Balkon aus eine Rauchwolke gesehen und war gemeinsam mit anderen Nachbarn vor die Türe gegangen. Eigentlich wollten sie den Brand löschen oder zumindest nachsehen, was los ist, sagt Alexander Valentin. " Genau in diesem Moment, wir hatten noch etwas Abstand, ist die Garage in die Luft geflogen, das war wirklich heftig. "

Familie saß gerade beim Frühstück

Vier Garagen wurden zerstört, drei davon komplett. Teile des Dachs und der Seitenwände wurden umhergeschleudert und haben parkende Autos und Hausfassaden getroffen. Jalousien und Haustüren sind verzogen.

Die Explosion zerstörte mehrere Garagen

Direkt hinter der Garage liegt der Garten des Elektroauto-Halters. Die Familie mit zwei Kindern hatte am Frühstückstisch gesessen und sich dann in Sicherheit gebracht, als sie den Rauch bemerkte. " Es muss sich in der Garage ein großer Druck aufgebaut haben. Wir haben uns alle unfassbar erschrocken ", sagt der Familienvater.

Das Auto habe er am Abend zuvor auswärts aufgeladen und sei dann nach Hause gefahren.

Risikobereich bei Elektroautos

Die Neusser Feuerwehr forderte einen sogenannten Löschcontainer an. Darin wurde das Fahrzeug abgesetzt. Da die Akkus länger überhitzen können, musste mit besonders viel Löschwasser gearbeitet werden, damit der Kühleffekt eintritt.