Genozid an Sinti und Roma: NRW gedenkt der Opfer

An mehreren Orten in NRW wird am Dienstag der Europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma begangen. In Düsseldorf ist die Gedenkfeier an der Bronzefigur eines kleinen Mädchens des Künstlers Otto Pankok geplant. Die Plastik erinnert an ein Mädchen mit Namen Ehra, das aus Düsseldorf in ein Lager deportiert worden war und überlebt hatte.

Vertreter von Carmen, des Internationalen Kultur- und Sportvereins der Roma in Düsseldorf, wollen mit einer Ansprache, Gedichten und Blumen erinnern. In Dortmund findet um 17 Uhr eine Gedenkveranstaltung und Kunstaktion am Gedenkstein für die ermordeten Sinti und Roma statt. Auch in Minden und Herford sind Veranstaltungen geplant.

500.000 Menschen in Europa ermordet

Der Holocaust-Gedenktag wurde 2015 vom EU -Parlament in Erinnerung an die mehr als 500.000 Roma und Sinti, die im nationalsozialistisch besetzten Europa ermordet wurden, zum Gedenktag erklärt. Er findet immer am 2. August statt.