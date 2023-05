Woher kommt unser Fleisch? Herkunftskennzeichnung soll ausgeweitet werden

Das kündigte Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) am Mittwoch an: " Wer an der Frischetheke einkauft, wird künftig verbindlich vorgeschrieben informiert, wo das Fleisch herkommt ." Eine entsprechende Verordnung ist vom Bundeskabinett gebilligt worden.

Herkunft von unverpacktem Fleisch soll gekennzeichnet werden

Gekennzeichnet werden soll künftig Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel in Fleischtheken von Supermärkten, aber auch in Metzgereien, Hofläden oder auf Wochenmärkten. Dabei müssen Anbieter das Aufzucht- und das Schlachtland angeben, mit kleinen Schildern oder etwa auch auf Bildschirmen. Die Regelung soll Anfang 2024 in Kraft treten.