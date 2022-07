Elotrans: Hilft das Durchfallmedikament wirklich gegen Kater?

Hilft das Durchfallmittel wirklich?

Die Wirkung von Alkohol auf den Wasserhaushalt des Körpers ist gut belegt. Was genau aber die Katerbeschwerden am nächsten Morgen auslöst – das ist bis heute nicht komplett geklärt. Eine Theorie ist, dass die Gehirnzellen durch den Wasserverlust austrocknen und dies die Kopfschmerzen auslöst. Doch Studien zeigen: Die Veränderungen der Botenstoffe für den Wasserhaushalt hängen nicht signifikant mit der Schwere des Katers zusammen. Andere Erklärungsansätze für die Katerbeschwerden sind Abbauprodukte des Alkohols oder sogenannte " freie Radikale ", die durch Alkohol in Zellen entstehen und Entzündungsreaktionen auslösen.