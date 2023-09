Verschwörungstheorien: Was 9/11 und die Corona-Pandemie gemeinsam haben

Wo waren Sie vor 22 Jahren? Viele Menschen können diese Frage sofort beantworten. Die Anschläge am 11. September 2001 waren ein einschneidendes Ereignis, das die ganze Welt bewegt hat. Doch nicht alle sind sich einig, was an diesem Tag passiert ist und warum. Neben der "offiziellen Version" gibt es verschiedene Verschwörungstheorien, die bis heute kursieren.

Michael Butter ist Amerikanist und Professor an der Universität Tübingen. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit Verschwörungstheorien und der amerikanischen Kultur nach 9/11.

WDR: Die Anschläge vom 11. September wurden von zahlreichen Verschwörungstheorien begleitet, die auch und vor allem im Internet kursierten. War 9/11 die Geburtsstunde der modernen Verschwörungserzählung?

Michael Butter: Die Theorien zum 11. September waren tatsächlich die ersten, die sich primär über das Internet verbreitet haben. Allerdings geschah das in der westlichen Welt mit ein paar Jahren Verzögerung. Populär und sichtbar wurden diese erst ab 2003, als die US-Truppen im Irak einmarschiert sind und klar wurde, dass es dort keine Massenvernichtungswaffen gab. Die Bush-Regierung hatte offensichtlich gelogen, und da die Ereignisse am 11. September immer als Ursache für die Invasion benannt wurden, begannen die Leute sich kritischer damit auseinanderzusetzen.

Ab Mitte der 2000er-Jahre wurde Youtube immer bedeutsamer, und dort gab es dann sehr viele Pseudo-Dokumentationen zum Thema: gut gemacht, schnell erzählt und geschnitten, mit fetziger Musik. Ein Beispiel wäre der Film "Loose Change", der vom "Vanity Fair"-Magazin als " erster Internet-Blockbuster " bezeichnet wurde.

Experte Butter: "Muster von Verschwörungstheorien ist immer gleich"

WDR: Auch während der Corona-Pandemie kursierten viele Verschwörungstheorien. Wo sind die Gemeinsamkeiten zu 9/11?

Butter: Verschwörungstheorien haben sich im Laufe der Zeit kaum verändert. Es gab und gibt absurde und harmlose Theorien, und es gab und gibt problematische Theorien. Das Muster dabei ist immer gleich: Man geht davon aus, dass es eine kleine Gruppe gibt, die die Dinge im Geheimen orchestriert. Das verbindet die Theorien zu 9/11 und zu Corona.

WDR: Und wieso finden diese derartigen Zulauf?

Butter: Der Grund, wieso Menschen an diese Theorien glauben, ist derselbe, wieso andere Menschen nicht an sie glauben: Es bestätigt ihr Weltbild. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Menschen an eine Verschwörungstheorie geraten und dadurch ihr Weltbild verändert wird. Oft ist dort schon ein gewisse Einstellung von wegen "Die belügen uns, das stimmt alles nicht so richtig" vorhanden. Und das sieht man dann bestätigt durch Ereignisse wie 9/11 oder die Pandemie.

WDR: Kann man Verschwörungsgläubige über einen Kamm scheren? Zweifeln alle, die 9/11 für eine Verschwörung halten, auch an der Gefährlichkeit des Corona-Virus?

Butter: Es gibt natürlich Menschen, bei denen gehen die Theorien ineinander über. Was auf uns wie verschiedene Narrative wirkt, ist für die dann ein großes Komplott. Es kommt zu Super-Verschwörungstheorien, in denen die verschiedensten Ereignisse und Akteure zusammenkommen, die Weltgeschichte vorantreiben, und das geht dann zurück bis zu den Illuminaten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch solche, die 9/11 als Verschwörung sehen, aber die Corona-Pandemie sehr ernst genommen haben.