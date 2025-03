Vogelgrippe als Auslöser für die Knappheit von Eiern in den USA

Auslöser für die Eierknappheit und die damit verbundenen hohen Kosten für die Hühnerprodukte ist der jüngste Ausbruch der Vogelgrippe. Die Vogelgrippe H5N1 ist derzeit bei Wildvögeln auf der ganzen Welt verbreitet. In den USA führte das Virus zu Ausbrüchen in Geflügel- und Milchbetrieben. Zahlreiche Legehennen wurden gekeult, um die Seuche einzudämmen. Jetzt fehlen überall in den Vereinigten Staaten Eier. Und amerikanische Behörden haben laut dem Fachmagazin AgriWatch nicht nur in Dänemark, sondern auch in Schweden, Finnland und in den Niederlanden angefragt, wie viele Eier sie in die Vereinigten Staaten liefern könnten.