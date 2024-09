Ehrenbürger Adolf Hitler: Warum NRW-Städte sich nicht distanzieren

Ehrenbürgerwürde erlischt mit dem Tod

Das Problem liege in Paragraf 34 der Gemeindeordnung, erklärt Andreas Wohland, Beigeordneter beim Städte- und Gemeindebund NRW . Zwar könne ein Stadtrat in NRW jederzeit die Entziehung des Ehrenbürgerrechts mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschließen. Das sei aber nur bei lebenden Personen möglich, weil die Ehrenbürgerwürde mit dem Tod des Geehrten ohnehin erloschen sei. " Danach ist nur noch eine offizielle Distanzierung von der damaligen Entscheidung möglich ."

Allerdings gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel. So stellte zum Beispiel der Kölner Stadtrat im Jahr 1989 fest, dass alle von 1933 bis 1945 verliehenen Ehrenbürgerwürden nichtig sind - damit auch die von Hitler. Weil SA und SS am Tag der Abstimmung in Uniform zum Rathaus marschiert waren und so eine Drohkulisse aufgebaut hatten, sei eine freie demokratische Willensbildung nicht möglich gewesen.

Vielen Städten und Gemeinden sei die Angelegenheit möglicherweise auch so peinlich, dass sie eine öffentliche Diskussion scheuten, vermutet der Historiker Martin Sabrow vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam: " Wenn Menschen in der New York Times lesen, dass Bad Honnef Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft im Jahr 2024 aberkennt, dann wirft das vermutlich irritierte Rückfragen auf."

Die Auseinandersetzung mit der NS -Zeit lohne sich für Kommunen trotzdem, betont Sabrow im Gespräch mit dem WDR . " Es ist wichtig, die Spuren Hitlers zu tilgen, wo immer man es im symbolischen Bereich tun kann ." Durch eine Erklärung des Stadtrats, dass sich die Kommune von der damaligen Entscheidung distanziert, setze man ein klares Zeichen.

Auch weil sich die Stadt Honnef durchaus noch mit anderen ehemaligen, weil verstorbenen Ehrenbürgern identifiziere, so Sabrow. Im Rathaus von Bad Honnef hingen Fotos von ehemaligen Ehrenbürgern an der Wand, zum Beispiel von Bundeskanzler Konrad Adenauer. " Niemand käme auf die Idee, diese Bilder zu entfernen, weil die Ehrenbürgerwürde juristisch erloschen ist. " Eine förmliche Distanzierung von Hitler zeige, " dass dieser braune Fleck auf dem Schild der Stadt Bad Honnef beseitigt ist ".

