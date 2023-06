Zweijähriger in Gelsenkirchener Fußgängerzone von E-Scooter schwer verletzt

Die Mutter und ihr zweijähriger Sohn waren am Freitagabend gegen acht Uhr abends in der Gelsenkirchener Altstadt unterwegs. In der Fußgängerzone wurde das Kind plötzlich von einem Miet-E-Scooter erfasst. Zeugen gaben an, dass die Rollerfahrerin mit hoher Geschwindigkeit durch den Fußgängerbereich fuhr. Das Kind fiel hin und schlug mit dem Kopf auf. Ein Rettungswagen brachte den Jungen ins Krankenhaus.