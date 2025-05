Verdi-Umfrage: Auszubildende oft überfordert

Eine aktuelle Umfrage der Gewerkschaft Verdi unter Pflege-Azubis in NRW zeigt, wie hoch die Arbeitsbelastung ist. 55 Prozent der befragten Auszubildenden gaben an, " nie " oder " selten " Zeit für praktische Anleitung zu bekommen - obwohl das eigentlich als Teil der Ausbildung vorgeschrieben ist. Das Stimmungsbild wurde bei gut 100 Azubis erhoben.

28 Prozent der Azubis berichten, " immer " oder " häufig " Überstunden leisten zu müssen. Laut Gesetz darf dies nur in Ausnahmefällen geschehen. Nur etwa die Hälfte der Befragten (51,7 Prozent) plant, nach der Ausbildung in Vollzeit in der Pflege zu arbeiten. Knapp 20 Prozent erwägen, den Beruf wieder aufzugeben oder sie wollen sich nicht festlegen.

NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU)

Das Laumann-Ministerium verweist auf " massive " Investitionen in die Pflege. NRW habe in den letzten Jahren Fördermitteln von 350 Millionen Euro für zusätzliche Schulplätze und notwendige Modernisierungsmaßnahmen an Pflegeschulen und Schulen des Gesundheitswesens bereitgestellt.

Kritik an der Landesregierung

„Die Landesregierung tut gerne so, als sei in der Pflegeausbildung alles in Ordnung. Sie verweist auf hohe Ausbildungszahlen und wiegt die Bevölkerung in Sicherheit“ , sagt der zuständige Verdi-Sekretär Martin Wähler. Er forderte Schwarz-Grün auf, für eine "qualitativ hochwertige Pflegeausbildung" zu sorgen.