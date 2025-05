Warum immer noch über die Bezahlkarte gestritten wird

Wie steht die Landesregierung zur Kritik?

Das NRW-Flüchtlingsministerium hält die SEPA-Funktion für zwingend nötig: in einem Antwortschreiben an die Stadt Langenfeld verweist Ministerin Josefine Paul (Grüne) darauf, dass bestimmte Dienstleistungen ohne Möglichkeit von Überweisung oder Lastschrift nicht bezahlbar wären. Als Beispiele nennt das Ministerium das Deutschlandticket, Schulessen oder manche Handyverträge.

Lösen könnte man diese Probleme durch Black- oder White-Lists. Dabei würden Überweisungen entweder nur an festgelegte Konten erlaubt (White-List) oder an bestimmte Konten explizit ausgeschlossen (Black-List).



Laut Flüchtlingsministerium arbeitet der Dienstleister, über den die Bezahlkarte für 14 Bundesländer läuft, derzeit an einer Blacklist-Lösung.

Wie funktioniert die Bezahlkarte in NRW?

Die "Socialcard" ist eine Visa-Debitkarte auf Guthaben-Basis. Der Staat überweist jeden Monat die Sozial-Leistungen für den Inhaber und ggf. auch für Familienangehörige direkt auf die Karte.

Die Nutzer können sie wie jede andere Karte zum Beispiel beim Bezahlen im Supermarkt oder auch in Onlineshops einsetzen. Außerdem können pro Person bis zu 50 Euro Bargeld im Monat abgehoben werden. Nicht möglich sind laut NRW-Landesregierung Überweisungen ins Ausland.

Wer soll die Bezahlkarte nutzen?

Die Bezahlkarte wird in NRW an alle Menschen ausgegeben, die in landeseigenen Flüchtlingsunterkünften leben. Ausgenommen sind Flüchtlinge, die bereits erwerbstätig oder in einer Berufsausbildung sind.

Künftig sollen auch Kommunen die Karte für alle Personen einführen können, die Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.