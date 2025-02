Der Unfall ereignete sich gestern Abend kurz vor Mitternacht um 23:40 Uhr auf der Leopoldstraße in der Dortmunder Nordstadt. Drei Menschen wurden leicht verletzt und zwei Fußgänger schwer. Laut Polizei besteht gegen einen 21-Jährigen aus Dortmund der Anfangsverdacht eines verbotenen Autorennens. Die beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeuge - zwei BMW - sollen hochwertig und sportlich gewesen sein, der Sachschaden dürfte entsprechend erheblich ausfallen. An den Strandenrändern sammelten sich Schaulustige.

Fünf Verletzte, darunter zwei schwer verletzte Fußgänger

Nach bisherigen Erkenntnissen und ersten Zeugenaussagen befuhr der 21-Jährige aus Dortmund mit seinem BMW die Leopoldstraße in Fahrtrichtung Norden mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Beim Versuch, links abzubiegen, um auf die Leopoldstraße in Richtung Stadtmitte zurückzufahren, touchierte er den Bordstein einer Grünfläche.

Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit zwei Fußgängern (25 Jahre, aus Dorfen in Bayern, und 29 Jahre, aus Menden) zusammen, die gerade die Straße überqueren wollten. Beide wurden schwer verletzt, der Fahrer verletzte sich leicht.

Stark beschädigte Fahrzeuge

Der Sachschaden bei den Fahrzeugen dürfte erheblich sein

Danach stieß das Auto noch mit einem anderen BMW zusammen, dessen Fahrer und Beifahrer (20 und 22, beide aus Lünen) wurden dadurch leicht verletzt. Der Führerschein des Mannes und sein Auto wurden entsprechend sichergestellt. Auch der zweite unfallbeteiligte BMW wurde sichergestellt, um gegebenenfalls auch hier unfallrelevante Daten auslesen zu können. Beide Fahrzeuge sind stark beschädigt, ein erhöhtes Fahrtempo könnte dabei entsprechend eine Rolle gespielt haben.

Offenbar kamen der Polizei mehrere Dinge an dem schweren Verkehrsunfall merkwürdig vor, denn zur Unfallaufnahme war ein speziell geschultes Team des Polizeipräsidiums Münster vor Ort. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden weiträumig abgesperrt. In diesem Bereich der Dortmunder Nordstadt hat es in den vergangenen Jahren schon andere Unfälle gegeben, wo auch illegale Rennen im Raum standen.