Die Razzia begann am frühen Dienstagmorgen in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Die Bundespolizei konnte vor dem Ende der Razzia erste Ergebnisse verkünden: "Wir haben in Essen zwei Kugelbomben gefunden und in Rostock eine Handgranate" , so eine Sprecherin. In Essen und Oberhausen hätten die Tatverdächtigen viel Widerstand gegen die Durchsuchung geleistet. Neben den Wohnungen in NRW und Mecklenburg-Vorpommern durchsuchten Polizisten in Berlin und Brandenburg jeweils ein Objekt.

Vor dem Drittliga-Spiel zwischen Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen gab es im Oktober 2024 Krawalle. Ein Zug mit Hunderten Fans aus Essen war zwischen Berlin und Rostock nahe dem Ort Gransee in Brandenburg durch eine Notbremsung gestoppt worden. Vermummte und aggressive Täter griffen daraufhin den stehenden Zug an.

Wohl gezielte Verabredung

Auch Familien waren im Zug. Bei den Krawallen wurden mehrere Scheiben zerstört. Auch neben dem Zug soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Laut Bundespolizei ist ein Schaden in Höhe von 118.000 Euro entstanden. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass die Fans aus Rostock und Essen sich gezielt zu dieser Auseinandersetzung verabredet haben, so die Bundespolizei.

Rostock-Aufsichtsräte zurückgetreten

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Haftbefehle hat die Polizei noch nicht, es geht um die Sicherstellung von Beweisen. Die heutigen Maßnahmen sollen der Auftakt für weitere Ermittlungen sein. Es sollten Handys, Computer und Unterlagen ausgewertet werden.

Nach dem Überfall hatten fünf Aufsichtsräte von Hansa Rostock ihren Rücktritt erklärt. Mit dem Angriff sei eine rote Linie überschritten worden. In der Vergangenheit waren Fans schon mehrfach negativ in die Schlagzeilen geraten.