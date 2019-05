Nach der EU-Wahl 2014 sorgte der Journalist Giovanni di Lorenzo für Furore, als er sich in einer Talkshow als Doppelwähler outete. Der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit" gab an, einmal im italienischen Konsulat und dann auch in Hamburg seine Stimme abgegeben zu haben.

Die Beichte endete für di Lorenzo damals mit einer Geldstrafe. Nicht nur Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft wie di Lorenzo können theoretisch mehrmals wählen: Hinzu kommen noch geschätzte 3,9 Millionen Bürger anderer EU-Staaten, die in Deutschland leben. Könnte das die Ergebnisse der EU-Wahl verzerren? Fragen an den Bundeswahlleiter Georg Thiel.

WDR: Gibt es Zahlen, wie viele EU-Bürger doppelt abstimmen?

Bundeswahlleiter Georg Thiel

Georg Thiel: Nein, das wissen wir nicht. Bei der letzten Wahl 2014 ist uns ein einziger Fall zugetragen worden. Das war ein deutscher Journalist und Herausgeber einer großen deutschen Zeitung. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch weitere Fälle geben kann.