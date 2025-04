CONTRA

Von faktischer Gleichberechtigung sind Frauen in Deutschland in vielen Bereichen immer noch weit entfernt. Kathrin Groh, Professorin für Öffentliches Recht an der Münchener Bundeswehr-Universität, findet es daher " absurd, dass die letzte große Erzählung der Gleichstellung der Geschlechter ausgerechnet am Beispiel der Wehrpflicht " erfolge. Auch WDR-Autorin Sophia Voß hält Gleichberechtigung für kaum mehr als ein " nettes Konzept ". Bevor Frauen zur Bundeswehr verpflichtet würden, " sollte erst einmal alles andere klappen ".

Unbezahlte Care-Arbeit wird meist von Frauen gemacht

Weibliche Erwerbsbiografien werden noch holpriger. " Frauen sind in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligt ", sagt Kathrin Groh und verweist auf den Gender Pay Gap und die unbezahlte Care-Arbeit, die Frauen leisteten: " Frauen starten zu schlechteren Konditionen mit weniger Gehalt in den Beruf, kriegen Kinder, gehen in Teilzeit, werden bei Beförderungen übergangen und bekommen am Ende weniger Rente. " Diese Probleme würden vergrößert, wenn man Frauen in einer entscheidenden Lebensphase auch noch eine Wehrpflicht auferlegte, so Groh. " Der Staat fördere so nicht die faktische Gleichberechtigung von Männern und Frauen, sondern vertieft die Gräben noch weiter. "

Die Diskussion um die Wehrpflicht für Frauen ist sehr theoretisch. Denn um diese umzusetzen, müsste das Grundgesetz geändert werden. Angesichts der aktuellen Besetzung des Bundestags und der Positionen der darin vertretenen Parteien ist das aber derzeit äußerst unwahrscheinlich.