Wirtschaftliche Schäden befürchtet

Sollte der Döner geschützt werden, sei "ein Eingriff in den deutschen Markt mit spürbaren wirtschaftlichen Auswirkungen zu erwarten" , erklärte das Ministerium. Döner, wie er in Deutschland hergestellt und verkauft wird, sei nicht nur sehr beliebt, " sondern für viele Bürgerinnen und Bürger unseres Landes auch eine einträgliche Einnahmequelle ".

Im Einklang mit den vorgesehenen EU-Verfahren habe Deutschland Einspruch bei der EU-Kommission eingelegt. Die Brüsseler Behörde prüfe dies nun und leite gegebenenfalls ein "Konsultationsverfahren" ein. In diesem Rahmen müssten sich Deutschland und die Türkei dann einigen.

Läden würden Döner wohl einfach umbenennen

Sollte es wirklich zum Schutz des Begriffs "Döner" kommen, würden wohl die allerwenigsten Restaurant-Betreiber in Deutschland ihr Produkt ändern. Geändert würde vermutlich meistens der Name, etwa in "Drehspieß-Fleisch" oder "Schawarma" - einem arabischen Fleischgericht, das dem Döner ähnelt.

Wer die geistigen Eigentumsrechte am Döner halten könnte, ist übrigens nicht ganz sicher. Klar ist: Den Döner im Fladenbrot gab es in der Türkei bereits in den 1960er-Jahren. Dort war er aber nie so beliebt wie in Deutschland, wo ihn türkische Einwanderer etablierten und er in verschiedenen Varianten seinen Siegeszug antrat.

Genaue Herkunft des Döners unklar

Wer genau als Erster die Idee mit dem senkrechten Dönerspieß hatte, ist umstritten. Einer der Ersten war Iskender Iskenderoglu aus dem türkischen Bursa. Früher waren Lammfleisch-Spieße waagerecht gegrillt worden. Die senkrechte Variante hat Vorteile: So entsteht kein Rauch durch Fleisch- und Fettstücke, die in die Glut fallen; zudem wird das Fleisch schonender gegrillt.

Unklar ist auch, wer den ersten Döner in Deutschland verkaufte. Einer der Menschen, die das für sich beanspruchen, ist der pensionierte Küchenchef Nevzat Salim aus Ulm. Er verkaufte 1969 als 17-Jähriger Dönerfleisch im Brötchen auf einem Straßenfest. Die Idee kam vom Türkischen Arbeitnehmerverein.

Steinmeier nimmt Dönerspieß mit in die Türkei

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) schneidet unter Anleitung Döner.

Der deutsche Döner hatte im April bereits zu diplomatischen Verstimmungen geführt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war mit einem Dönerspieß aus Berlin im Gepäck zum Staatsbesuch in die Türkei gereist. Die Geste war als Würdigung der Lebensleistung türkischer Migranten in Deutschland gedacht, kam in der Türkei jedoch nicht bei allen gut an.

Unsere Quellen: