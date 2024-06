Hochwasser: DLRG-Retter aus NRW auf dem Weg nach Bayern

Das Land NRW schickt fünf Wasserrettungszüge mit je 48 Helfern, zehn Fahrzeugen, acht Anhängern und sechs Booten ins Hochwassergebiet nach Landau an der Isar. Laut Düsseldorfer Innenministerium hatte der Freistaat Bayern am späten Sonntagabend das Hilfsangebot angenommen. Die Retter wurden danach losgeschickt.

Sie sollen laut NRW-Innenministerium für 48 Stunden im bayerischen Hochwassergebiet eingesetzt werden. Nach aktuellem Stand sollen sie vor allem Deiche sichern. Die Einheiten kommen von der DLRG Nordrhein und Westfalen sowie von der DRK-Wasserwacht Nordrhein.

Fabian Friese von der DLRG Dinslaken

In der Nacht sammelten sich deshalb Wasserretter mehrerer DLRG-Verbände in Düsseldorf. Etwa 100 ehrenamtliche Helfer stiegen hier in Einsatzfahrzeugen. Fabian Friese ist einer von ihnen und Truppenführer der DLRG in Dinslaken. Der Alarm sei in der Nacht gekommen, erzählt er. Wo genau es für ihn und die andere Retter hingeht, war bei der Abfahrt in Düsseldorf noch unklar.

Etwa 40.000 Retter in Bayern sind aktuell im Einsatz - teilweise seit 72 Stunden. Sie werden immer wieder von Kollegen aus anderen bayerischen Landkreisen abgelöst. Doch auch sie kommen inzwischen an ihre körperlichen Grenzen.