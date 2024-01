Der kindliche Spieltrieb bei den Oberstufenschülern ist auf Anhieb wieder da. Sophie Acimas buddelt im feinen Sand der etwa einen Quadratmeter großen Kiste. Sie formt ein paar Hügel und Täler. Die Landschaft wird automatisch von einem 3D -Scanner abgetastet.

Ein Beamer projiziert gleichzeitig farbige Höhenlinien auf den Sand. Der besondere Clou aber: Mit einer Handbewegung kann Sophie Acimas Starkregen an bestimmten Stellen auslösen und blaues, virtuelles Wasser strömt durch das Tal und "überschwemmt" die Uferbereiche.

Uni Aachen unterstützt Lehrer

Geografiedozent Georg Strauch erklärt den Sandkasten

Schüler und Lehrer lassen sich die neue Technik von Georg Strauch vorführen. Er ist Dozent für Geografie an der RWTH Aachen. Die Idee der sogenannten "Augmented Reality Sandbox" kommt aus der US-Forschung und wird auch an seiner Uni benutzt:

"Damit versteht man ja erst, was passiert. Wir sehen immer diese Katastrophenbilder. Wir sehen hinterher, wie das Tal mit Wasser gefüllt ist. Aber es gilt ja auch zu verstehen, wie es dazu kommt."

Was passiert bei einem Dammbruch? Wie sieht die Flutwelle aus? Gerade für die Folgen des Klimawandels sei ein grundlegendes Verständnis dafür wichtig, so der Dozent.

Idee von Lehrer, Umsetzung durch Eltern

Eine Erdkundelehrerin hatte eine solche AR Sandbox vor einigen Jahren in einem Museum gesehen und die Idee in die Schule gebracht. Die Technik kann man für mehrere tausend Euro kaufen.

Am Humboldtgymnasium haben Eltern das Gerät gebaut. Die Software ist frei verfügbar. Für Lehrer Georg Angenendt ist das ein besonderes Beispiel für Digitalisierung im Unterricht, die von fünf oder zehn Jahren noch undenkbar gewesen sei.

Leistungskurs "Matschepampe"

Schülerin Sophie Acimas simuliert Naturkatastrophen

Schülerin Sophie Acimas sieht auf jeden Fall schon viele Einsatzwecke. Schon am ersten Tag hat sie einige Flutwellen ausgelöst und kann die Ergebnisse für ihre Facharbeit zu Überschwemmungen gut nutzen. Die Software kann man Übrigens per Knopfdruck auf Vulkanausbruch und Lava umstellen.

