Zahlen mit dem "digitalen Euro" - wie funktioniert das?

Welchen Vorteil soll der digitale Euro bringen?

Die EU will damit ein sicheres Zahlungsmittel schaffen, das im gesamten Euroraum eingesetzt werden kann - unabhängig davon, wo man sich gerade befindet, welche Bank oder welchen Zahlungsdienstleister man nutzt. Er soll auch ohne eigenes Bankkonto nutzbar sein. Es kann sofort Geld gesendet und empfangen werden, rund um die Uhr. Auch, wenn gerade kein Internet zur Verfügung steht - eine Vorteil in Gebieten mit schlechter Internetabdeckung oder häufigen Stromausfällen, aber auch in Tiefgaragen.

Europa brauche eine digitale Zahlungsmethode, mit der man " nicht abhängig ist von amerikanischen Konzernen ", sagt WDR-Digitalexperte Jörg Schieb. Derzeit führen die Unternehmen Googlepay, Apple Pay und Paypal den Markt an, " und das ist nicht gesund für eine Ökonomie ", so Schieb: Die Unternehmen lassen sich in Europa nicht kontrollieren, sie zahlen hierzulande keine Steuern, und für Verbraucher fallen Gebühren an.

Wie funktioniert das Ganze?

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt

Ausgegeben wird der digitale Euro von der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten. Bei Online-Zahlungen soll es von der Handhabung her keinen Unterschied geben zu den bereits bestehenden elektronischen Sofortzahlungssystemen wie Paypal oder Apple Pay.

Für Offline-Zahlungen müssen Nutzer zuvor digitale Euros auf ihrem Gerät - zum Beispiel dem Handy - speichern, das dann wie Bargeld im Portemonnaie ausgegeben werden kann. So sind auch Sofortüberweisungen ohne Internetverbindung möglich. Allerdings müssen sich dazu die Geräte des Zahlenden und des Zahlungsempfängers in physischer Nähe zueinander befinden. Nutzer können dann sofort kontrollieren, ob die Zahlung korrekt stattgefunden hat.

Offline-Zahlungen sollen eher für kleinere Beträge in Frage kommen. Auch für das aufzuladende Guthaben soll es eine Obergrenze geben, vermutlich 3.000 Euro. Und: Das Aufladen des Euro-Guthabens funktioniert nur im Internet.