Mit dem Deutschlandticket bis nach Paris?

Doch der FDP -Minister denkt bereits weiter. Wie wäre es, wenn das Ticket nicht nur in Deutschland genutzt werden könnte? All diejenigen, die in den kommenden Urlaubswochen mit der Bahn ins Ausland wollen, würden sich darüber sicherlich freuen. Doch so schnell wird es leider nicht gehen.

Deutschlandticket auch in Frankreich

Bunderverkehrsminister Volker Wissing

In einem ersten Schritt kann sich Wissing vorstellen, dass das 49-Euro-Ticket auch in Frankreich anerkannt wird. Das Nachbarland plane im Moment ein nationales Ticket, das dem Deutschlandticket ähnele, sagte er der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France". " Ich hätte eine große Sympathie dafür, dass wir unsere nationalen Tickets gegenseitig anerkennen. " Deutschland und Frankreich könnten den Anfang machen und andere europäische Länder mitziehen. " Allerdings wäre das ein komplexes Unterfangen, das Zeit in Anspruch nehmen wird ", räumt Wissing ein.

Also lautet sein Ziel erst einmal, die Franzosen mit ins Boot zu holen. Sollte das klappen, wäre so manche Fahrt ohne zusätzlichen Ticketkauf möglich, wenn bereits das 49-Euro-Ticket genutzt wird. Ein Beispiel: Wer von Dortmund ins französische Nancy will, könnte das mit fünf Mal umsteigen in rund achteinhalb Stunden Fahrtzeit machen.