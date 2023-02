Tausende Teilnehmer zu Iran-Demo in Düsseldorf erwartet

Solidarität mit unterdrückten Menschen im Iran. Hand in Hand für Menschen- und Frauenrechte: Das steht auf dem Aufruf für die Demo, die am Mittag in der Düsseldorfer Innenstadt startet und dann zu den Rheinwiesen führt.

Protest gegen politische Führung

Schon in den vergangenen Monaten haben viele Demonstrationen in NRW stattgefunden. Die Massenproteste im Iran wurden Mitte September durch den Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini ausgelöst. Die Sittenpolizei nahm sie fest, weil sie die Vorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die junge Frau starb am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren Tausende im Iran gegen den repressiven Kurs sowie das islamische Herrschaftssystem.

Menschenrechtler schätzen, dass dabei seit September vergangenen Jahres mehr als 500 Menschen getötet und fast 20.000 Demonstranten festgenommen wurden.