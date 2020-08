Frankreich und Spanien: Warum steigen die Corona-Zahlen so stark?

Warum steigen die Zahlen in Frankreich und Spanien?

" Man sucht immer nach einer einfachen Antwort, aber wie meist im Leben ist es etwas komplexer ", so am Samstag der Virologe Rolf Kaiser von der Uniklinik Köln. In Deutschland habe man zum Beispiel mehr getestet. Zum anderen sei die Mentalität anders. Wenn man in Südfrankreich oder Spanien feiert, dann feiert man eigentlich nicht in der Wohnung. Wenn man dort nun gezwungen sei, in die enge Wohnung zu gehen, um dort Party zu machen, sei die Ansteckungsgefahr höher.

Ein weiterer Grund: In Frankreich gehen aktuell die Ferien zuende. " Die Franzosen kommen aus dem Urlaub zurück und lassen sich testen: Das dürfte der Hauptgrund für den aktuellen Anstieg der Zahlen sein ", so die Einschätzung von ARD-Korrespondentin Sabine Rau.

Auch in Spanien beginnt im September wieder die Schulzeit. Dass die Zahlen vor allem in Madrid so stark ansteigen, liege unter anderem daran, dass in der spanischen Hauptstadt viele Leute auf wenig Platz leben, sagte der spanische Forscher Miguel Otero-Iglesias dem WDR. Die Stadt sei an sich schon eng gebaut, aber in den Randbezirken gebe es zudem viele Arbeiterbezirke, wo die Menschen noch enger zusammen lebten. Ein weiterer möglicher Grund laut Otero-Iglesias: " Spanien überhaupt ist ein Platz, ein Land, wo sich die Leute sehr viel berühren: Man küsst sich, man feiert und man spricht auch mit sehr viel Intensivität. "

Was können wir in Deutschland daraus lernen?

In Deutschland versuche man aktuell das Infektionsgeschehen besser zu verstehen, indem man gezielter teste, sagt der Kölner Virologe Rolf Kaiser. Während man in Deutschland im Prinzip alle Glutnester aufgedeckt habe, habe man in Spanien und Frankreich bisher nicht mit der gleichen Intensivität getestet.