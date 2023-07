Coldplay will 2024 Konzerte in Düsseldorf, München und Wien geben. Insgesamt zehn Auftritte sind geplant. Weitere Zusatzshows seien nicht geplant, wie eine Sprecherin vom Veranstalter Live Nation am Freitag auf WDR -Anfrage mitteilte. Am 20., 21. und 23. Juli sollen die Konzerte in Düsseldorf stattfinden.

Coldplay-Ausverkauf in wenigen Stunden

Nachdem sich Coldplay-Fans über ihre Kundenkonten bei Tour-Partnern über sogenannte "Presales" schon vor Freitag ihren Konzertbesuch sichern konnten, waren die Tickets am Freitag nur wenige Stunden nach dem Start des allgemeinen Vorverkaufs vergriffen.

Die Ticketpreise starteten bei 78,90 Euro und stiegen je nach Nähe zur Bühne samt Band sowie verschiedenen Extras stark an. So musste man etwa für das "Ultimate Spheres Experience"-Ticket 997,50 Euro zahlen. Dafür gibt es zwar kein "Meet & Greet"-Treffen mit Coldplay-Sänger Chris Martin, aber laut Ticketanbieter unter anderem neben einem Premium-Sitzplatz eine Backstage-Tour, einen Willkommens-Cocktail sowie ein "ökofreundliches Coldplay-Armband".

Bereits mehr als 7,5 Millionen Tickets für tour verkauft

Ursprünglich waren in jeder der drei Städte eine Doppelshow geplant, aber Düsseldorf und München erhielten schließlich noch eine Zusatzshow und Wien sogar zwei.

Die letzten Konzerte der 2022 begonnenen "Music Of The Spheres World Tour" in Deutschland werde Coldplay am 15., 17. und 18. August in München geben. Auch diese sind, genau wie die vier Auftritte in Wien (Österreich), ausverkauft. Seit der Premiere sind laut Live Nation bereits mehr als 7,5 Millionen Karten verkauft worden, so viele wie bei keiner anderen Tournee in den vergangenen beiden Jahren.