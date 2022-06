Chrupalla als AfD-Chef wiedergewählt

Im weiteren Verlauf will der Parteitag noch darüber abstimmen, wer neben Chrupalla den Posten des oder der zweiten Vorsitzenden einnimmt. Die Delegierten hatten am Freitag zwar die Satzung der AfD geändert, so dass künftig theoretisch auch eine Einzelspitze möglich ist.

AfD bleibt bei Doppelspitze

Der Thüringer Landesschef und Partei-Rechtsaußen Björn Höcke hatte sich dafür stark gemacht. Der Parteitag stimmte aber am Samstag dafür, es dieses Mal noch bei einer Doppelspitze zu belassen.

Gerechnet wird damit, dass Alice Weidel, mit der Chrupalla auch die Bundestagsfraktion gemeinsam führt, auf den Co-Vorsitzenden-Posten gewählt wird.

Chrupalla kritisiert innerparteiliche Gegner

In seiner Bewerbungsrede vor den Delegierten hatte Chrupalla seine innerparteilichen Gegner ins Visier genommen und schwere Vorwürfe gegen sie gerichtet. "Ich bin der Bundessprecher der Basis, und wenn ich angegriffen werde, dann nur deshalb, weil die Basis zum Schweigen gebracht werden soll" , sagte er. Das werde er nicht zulassen.

Kleinwächter beklagt "Bild der Zerstrittenheit"

Chrupallas Gegenkandidat Kleinwächter hatte in seiner Bewerbungsrede für eine Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz geworben: Dies würde es den Amtsinhabern ermöglichen, sich "mit voller Kraft" ihren jeweiligen Aufgaben zu widmen.