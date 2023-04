Christliche Tattoos: Wenn der Glaube unter die Haut geht

Run auf Gratis-Tattoo-Gottesdienste

Tatsächlich öffnen sich einige Kirchen für diese Art des Glaubensbekenntnisses. Die Tattoo-Aktion einer evangelische Kirche in Solingen vor einigen Jahren wurde gut angenommen. Im Gottesdienst wurde über Tattoos und ihre Bedeutung gesprochen, parallel dazu wurde in einem Nebenraum tätowiert. Bei einer Gratis-Tattoo-Aktion in Frankfurt am Main war der Run auf christliche Motive zuletzt so groß, dass hunderte Menschen abgewiesen werden mussten.

Paul-Henri Campbell, Autor des Buchs "Tattoo & Religion: Die bunten Kathedralen des Selbst" erklärt: " Wir sind in einer Zeit, in der Menschen Zugehörigkeiten suchen, und Tätowierungen drücken eine Art von Zugehörigkeit aus. " Viele Menschen entdeckten dabei auch wieder ihre christlichen Wurzeln und möchten diese nach außen zeigen. " Und wenige Zeichen sind so eindeutig wie christliche Zeichen. "

Ein Tattoo, das Halt geben soll

Auch für Edwin Großmann aus Viersen sind seine Tattoos mehr, als nur Körperschmuck und das nächste christliche Motiv ist schon in Planung. Ein Jesus mit einem Lamm soll es werden. Der 25-Jährige hat durch einen Schicksalsschlag noch tiefer zum Glauben gefunden, dafür soll es stehen: " Letztes Jahr ist mein Vater leider an Krebs gestorben und nach seinem Tod brauchte ich irgendwie Halt. Den habe ich dann im Glauben gefunden und in dem Motiv sehe ich mich als Lämmlein, das in den Armen gehalten wird und Rettung sucht. "

Edwins nächstes Tattoo ist schon in Planung.

Dass ihm sein Glauben im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht, dürfen ruhig alle sehen. All seine Tätowierungen, sagt er, hätten einen Bezug zur Religion und das nächste Jesus-Tattoo werde sicher nicht sein letztes sein.

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 09.04.2023 auch im Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.