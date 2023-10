Chemie-Nobelpreis geht an drei Entdecker von sogenannten Quantenpunkten

Die Forscher würden für grundlegende Erkenntnisse in der Nanotechnologie geehrt, teilte das zuständige Gremium des Karolinska-Instituts in Stockholm mit.

Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov haben in den 1980er- und 1990er-Jahren wichtige Grundlagen für diesen Bereich der Nanotechnologie geschaffen, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Quantenpunkte werden unter anderem in modernen Bildschirmen, LED-Lampen und auch in der Tumor-Chirurgie verwendet.

Quantenpunkte haben einzigartige Eigenschaften

Die auch künstliche Atome genannten Strukturen sind winzig klein und haben sehr einzigartige physikalische Eigenschaften. Sie sind für den Einsatz in der sogenannten Optoelektronik interessant, beispielsweise in Displays, Photovoltaikanlagen und in Quantencomputern.