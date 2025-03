Einblick in den neuen Bundestag: Fünf Gesichter aus NRW

Die 56-Jährige trat mit 30 in die SPD ein und sitzt seit 2017 im Bundestag. Durch ihre direkte Art erscheint sie vielen als "ehrliche Haut". Als Altenpflegerin setzt sich Claudia Moll für das Thema Pflege ein.

Die jüngste NRW-Abgeordnete

Charlotte Neuhäuser

Mit ihren 26 Jahren ist Charlotte Antonia Neuhäuser die jüngste Bundestagsabgeordnete aus NRW - und die drittjüngste Abgeordnete im neu gewählten Parlament überhaupt. Aufgewachsen in Eslohe, arbeitete sie nach dem Abitur zunächst als Briefträgerin. Inzwischen studiert Neuhäuser Management an der Uni Paderborn.

Zunächst hatte sich die passionierte Fußballspielerin in einem loḱalen Bündnis gegen Rechts und bei der "Tafel" engagiert. Da sie dort nach eigenen Angaben nicht das Gefühl hatte, etwas bewegen zu können, trat Neuhäuser 2024 in die Partei "Die Linke" ein. Bei der Bundestagswahl 2025 trat sie als Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis Paderborn an. Sie kündigte an, sich in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarktpolitik einsetzen zu wollen.

Auf ihrer Homepage schriebt Neuhäuser: Sie habe erlebt, "wie viele von uns trotz harter Arbeit ein mickriges Auskommen haben, während Miete und Lebensmittel teurer werden". Viele fühlten sich von der Politik im Stich gelassen. "Ich möchte Brücken bauen und verlorenes Vertrauen wieder lebendig machen." Vor allem gehe es ihr dabei um "junge Menschen".

Der mit den rechtsextremen Aussagen

Matthias Helferich

In Chatgruppen bezeichnete er sich mal als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus: Matthias Helferich aus Dortmund. Für die AfD sitzt er nun im Deutschen Bundestag.

Helferich arbeitet als Rechtsanwalt in Dortmund und hat enge Verbindungen in rechtsextreme Netzwerke. In seinem Instagram-Profil stellt er sich als "Team#Remigration" vor, hetzt gegen Migranten und lobt die Zusammenarbeit mit dem Verein "Ein Prozent", die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.

Helferich trat als Redner bei einer Veranstaltung des ebenfalls als rechtsextrem eingestuften Instituts für Staatspolitik (IfS) auf, lud den rechtsextremen Vordenker Götz Kubitschek zu einem Vortrag nach Dortmund ein und nannte den Verfassungsschutz einen " Verdachtsfall des Extremismus der herrschenden Klasse".

Er gehörte der schlagenden Burschenschaft Frankonia Bonn an, die ihn aber wegen NS-Äußerungen 2021 ausschloss. In seinen Instagram-Videos beschwört er eine "kulturelle Auflösung unserer Heimat". Helferich sitzt für die AfD auch im Dortmunder Stadtrat.